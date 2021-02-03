Россия возобновляет полеты в Армению и Азербайджан

Россия возобновляет полеты в Армению и Азербайджан
Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном. Фото: pixabay

Российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Арменией и Азербайджаном на взаимных условиях. Самолеты начнут летать из Москвы с 15 февраля.

Об этом стало известно сегодня, 3 февраля. Документ о возобновлении авиасообщения подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает «Интерфакс». Власти приняли такое решение в соответствии с представлением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Рейсы из российской столицы в Ереван будут выполняться четыре раза в неделю, а из Москвы в Баку самолеты будут летать четыре раза в неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 16 февраля. Напомним, что авиасообщение с Великобританией отсутствует с 22 декабря прошлого года.

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