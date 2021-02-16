Аварийные службы Петербурга за неделю собрали 15 кг химических отходов

В Северной столице с 8 по 14 февраля было обработано 221 обращение по вопросам экологической безопасности. Сотрудники аварийных служб совершили 38 выездов.

Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, за неделю в городе было вывезено и утилизировано 1,2 кг ртутьсодержащих и 15 кг химических отходов, а также 0,6 кг металлической ртути, 7 люминесцентных ламп, 2 медицинских термометра и 1 кг батареек.

«Проводились замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 36 адресам. В случае выявления превышения допустимых норм паров ртути в воздухе жильцам квартир давались рекомендации по их уменьшению», – говорится в сообщении комитета.

В общей сложности за неделю комитет по природопользованию вынес четыре постановления об административных правонарушениях. Сумма штрафов составила 122 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге водители незаконно сбрасывали отходы в реку Красненькую.