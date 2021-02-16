В Ленобласти десятки единиц техники убирают улицы от ночного снегопада

В Ленинградской области большое количество осадков выпало минувшей ночью. В некоторых местах количество снега увеличилось на 4 сантиметра.

Об этом стало известно во вторник, 16 февраля. Как сообщает пресс-служба администрации региона, больше всего снежный покров увеличился в Сосновом Бору, а также в Лужском, Кингисеппском, Сланцевском и Ломоносовском районах. Кроме этого, достаточно осадков выпало и в Гатчине, Кировском и Волховском районах.

На уборку снега еще с ночи вышли десятки единиц специальной техники и специалисты ручного труда. Жалоб на работу коммунальный служб к данному часу не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что аварийные службы Петербурга за неделю собрали 15 кг химических отходов.

В Северной столице с 8 по 14 февраля было обработано 221 обращение по вопросам экологической безопасности. Сотрудники аварийных служб совершили 38 выездов.