Жители Соснового Бора пожаловались на подземные толчки

В Ленинградской области местные жители зафиксировали сейсмическую активность. Очевидцы из Соснового Бора рассказали о том, как в их доме трясется посуда, а с крыш падает снег.

Горожане написали о необычной проблеме в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мой Сосновый Бор». Они заявили, что накануне, 16 февраля, днем были слышны странные звуки, похожие на подземные толчки или взрывы недалеко от залива в Ручьях.

Напугались от такого происшествия не только дети, но и взрослые. По словам местных, такое случилось впервые. В домах от толчков звенели стекла в дверях, посуда на кухне, а с некоторых крыш свалился снег.

Однако, на данный момент в службы города не поступало сообщений о взрывах. Кроме этого, никаких официальных подобных работ в регионе не проводилось.

Как сообщает издание «Маяк» со ссылкой на веду инженера сейсмостанции «Пулково» Владимира Карпинского, подобная сейсмическая активность связана с техногенным явлением, которое произошло вблизи города.

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