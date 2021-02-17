Жители Соснового Бора пожаловались на подземные толчки

Жители Соснового Бора пожаловались на подземные толчки
Жителей Соснового Бора напугали непривычные подземные толчки. Фото: pixabay

В Ленинградской области местные жители зафиксировали сейсмическую активность. Очевидцы из Соснового Бора рассказали о том, как в их доме трясется посуда, а с крыш падает снег.

Горожане написали о необычной проблеме в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мой Сосновый Бор». Они заявили, что накануне, 16 февраля, днем были слышны странные звуки, похожие на подземные толчки или взрывы недалеко от залива в Ручьях.

Напугались от такого происшествия не только дети, но и взрослые. По словам местных, такое случилось впервые. В домах от толчков звенели стекла в дверях, посуда на кухне, а с некоторых крыш свалился снег.

Однако, на данный момент в службы города не поступало сообщений о взрывах. Кроме этого, никаких официальных подобных работ в регионе не проводилось.

Как сообщает издание «Маяк» со ссылкой на веду инженера сейсмостанции «Пулково» Владимира Карпинского, подобная сейсмическая активность связана с техногенным явлением, которое произошло вблизи города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» подожгли файеры на станции метро «Гражданский проспект».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть подземные толчки сосновый бор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Тосно подвыпивший мужчина на почве ссоры столкнул сожительницу с лестницы
Власти Петербурга определили участников проекта «Твой бюджет-2021»
Коронавирус унес жизни еще 37 человек в Петербурге
В Петергофе у начальника полярной экспедиции угнали иномарку за 2,4 млн
В Петербурге злоумышленники решили не покупать телефон с рук, а избить ...
Расселять коммуналки в Петербурге будут по новым правилам
Фанаты «Зенита» устроили файер- шоу на станции метро «Гражданский проспект» ...
Петербуржцам предлагают убедиться в качестве связи Tele2