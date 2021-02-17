Петербуржцам предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Tele2 предлагает новым пользователям тарифа «Везде онлайн» протестировать 40 гигабайт интернет-трафика, 500 минут на разговоры, а также видеосервис Wink. В случае, если клиентов не устроит качество услуг, Tele2 вернет им деньги.

Новые клиенты оператора, подключив тарифный план «Везде онлайн» в салонах связи или интернет-магазине Tele2 в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, смогут в течение 15 дней с момента подключения протестировать качество голосовых услуг и скоростного мобильного интернета оператора. Если клиентов не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет им средства в размере оплаченной абонентской платы. Пользователю достаточно в течение 15 дней в салоне оператора написать заявление на расторжение договора и заполнить небольшую анкету, указав причину расторжения. Акция действует с 15 февраля по 28 марта 2021 года. Подробности акции – на сайте проекта.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области новым клиентам оператора на тарифе «Везде онлайн» за 400 рублей в месяц доступны 40 Гб мобильного интернета и 500 минут для звонков на номера других операторов региона, а также безлимитное общение с клиентами Tele2 по России. Тарифный план включает безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, тариф позволяет клиентам смотреть более 20 000 фильмов, сериалов и 100 телевизионных каналов на мультимедийной платформе Wink. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно зарегистрироваться в Wink с номером Tele2.

Пользователям тарифа также доступны выгодные возможности. В их числе: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе. Можно покупать или продавать неизрасходованные пакеты услуг на «Маркете Tele2».