В Петербурге за сутки выпало более 10 сантиметров осадков

В Северной столице рабочие продолжают бороться с последствиями снегопада. Ну улицах города работают более 1,1 тыс. уборочных машин.

Об этом стало известно, 17 февраля. Как сообщают в Смольном, Петербург от снега чистят 1 тыс. 136 единиц техники и 341 специалист ручного труда. Высота осадков за сутки составила более 10 см.

Снегопад в городе начался в ночь на вторник и длился в течение суток. За это время в городе работали 2 тыс. 700 единиц техники и 8 тыс. 400 дворников. Они убирали улицы, скверы, бульвары и дворы города от сугробов.

Кроме этого, специалисты использовали 400 тонн материалов против гололеда на дорогах. Также более 1,4 тыс. человек чистили снег с крыш.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти десятки машин убирают улицы от ночного снегопада. В некоторых местах количество снега увеличилось на 4 сантиметра.