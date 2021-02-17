В Госдуме увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах

В Госдуме увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Госдума. Фото: Государственная Дума РФ

В Государственной думе приняли законопроект об увеличении штрафов за незаконную агитацию.

Данное нововведение приняли депутаты в третьем контрольном чтение. Проект главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна и председателя комитета по контролю и регламента Ольги Савастьяновой будет реализован.

Таким образом, назначаются новые штрафы за незаконную агитацию. Для граждан административное наказание составит от 5 до 20 тыс. рублей, а для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей. Юридическим лицам в случае нарушения придется выплатить от 100 до 500 тыс. рублей. Такие же наказания коснутся и тех, кто будет незаконно размещать печатную агитацию.

Нововведение предлагается распространить в том числе и на закон о выборах депутатов Госдумы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума приняла новый закон об иностранных агентах.

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