Госдума приняла новый закон об иностранных агентах

Государственная дума приняла закон, предусматривающий возможность признавать иноагентами физических лиц. Также документ определяет их статус и ответственность.

В список иноагентов могут включить незарегистрированные НКО, ведущие политическую деятельность в России, за которую получают финансирование из-за рубежа. Теперь, согласно новому закону, к ним смогут причислять физлиц, которые работают на иностранные источники или собирают данные о военной деятельности РФ. Эти сведения могут быть использованы против государственной безопасности источником из-за рубежа.

Чтобы попасть в список иноагентов, политические объединения и физлица должны самостоятельно подать соответствующие заявления. Их обяжут регулярно предоставлять Минюсту отчеты о деятельности, имуществе, финансах и затратах.

Кроме того, иноагенты не смогут занимать государственные и муниципальные должности в России. Граждане РФ смогут ознакомиться с перечнем иноагентов в Интернете, который будет размещен в открытом доступе.

Согласно закону, упоминая о любом иноагенте в своих материалах, СМИ будут обязаны указывать, что это лицо исполняет функции иностранного агента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России увеличили возраст молодежи до 35 лет.