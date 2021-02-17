В Совфеде одобрили новые штрафы за неповиновение силовикам

Комитет Совета Федерации поддержал закон о штрафах за невыполнение приказов силовых структур на митингах и акциях.

Теперь за неповиновение силовикам гражданам грозит наказание в виде новых штрафов. Участник акции может получит от 2 до 4 тыс. рублей взысканием. На данный момент сумма составляет от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Информация об этом появилась ранее на сайте Государственной думы.

Однако для повторных нарушителей методы еще жестче, – штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

Кроме этого, в законе предусмотрено наказание для тех, кто нарушает порядок сбора, перечисления и расходования денег на организацию и проведение публичного мероприятия, а также неверное предоставление данных о расходах в уполномоченный орган отчета.

Штраф для граждан может составить до 20 тыс. рублей, для должностных лиц до 40 тыс. рублей и для юридических лиц до 200 тыс. рублей.

Одобрение закона было принято в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Информация об этом появилась на сайте ведомства, 17 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Госдуме увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах.