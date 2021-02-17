Загрузка отелей Петербурга упала в два раза из-за пандемии

Загрузка петербургских отелей в прошлом году стала минимальной за последнее десятилетие, упав до 35%. Этот показатель вдвое меньше загрузки в 2019 году.

Как сообщают эксперты международной консалтинговой компании Colliers, в первую очередь на снижение турпотока повлияли коронавирусные меры и ограничения. Количество постояльцев в отелях начало снижаться еще в феврале, а пик пришелся на середину весны.

При этом, по мнению специалистов, в скором времени количество гостей в Северной столице начнет увеличиваться, поскольку город входит в число самых популярных по внутреннему туризма. Турпоток начал восстанавливаться еще летом, но прежних показателей можно будет добиться только с возобновлением международного туризма.

Восстановление гостиничного рынка займет порядка двух лет, и доминирующее положение будет занимать именно внутренний туризм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в 2020 году поток туристов упал на 70%.