Сотрудница детского сада в Петербурге в суде опровергла клевету родителей

Ленинский районный суд вынес решение по иску помощника воспитателя детского сада №624, которая просила взыскать 100 тысяч рублей с одной из родительниц за оскорбления в соцсетях.

Об этом сообщили в объединенной пресс-служба петербургских судов. Работница детсада подала в суд на мать ребенка из прогимназии «Радуга» из-за ее гневного сообщения в родительском чате. Отмечается, что обе женщины живут в одном подъезде — помощница воспитателя на первом этаже, а мать этажом выше.

«Уважаемые родители, у вас работает Пшеницына Юлия Викторовна, мы пока в больнице лежим с ребенком, она нашу коляску выкинула на улицу, которая стоит в парадной и еще одну коляску перевернула вверх тормашками. Мой муж, возвращаясь домой с работы, постучал к ней, а она пьяная <…>. Как она может работать помощником воспитателя! Я собираюсь подать на нее в суд. Заявление мы уже написали. Я думаю, что нормальный человек так сделать не может, может у нее с психикой не все в порядке?», — написала женщина в чате.

Помощница воспитателя от стыда хотела уволиться. В суде просила признать эти сведения порочащими ее часть и достоинство.

Суд встал на сторону женщины и признал сообщение ложным. Матери ребенка пришлось публично опровергнуть свое заявление в интернете. Также с нее взыскали 500 рублей морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец отделался «условкой» за нападение на полицейского.