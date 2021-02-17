Петербуржец отделался «условкой» за нападение на полицейского

Он ударил полицейского ногой в живот и дважды ударил кулаками по голове. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Он ударил полицейского ногой в живот и дважды ударил кулаками по голове. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Василеостровский районный суд дал два года условно петербуржцу, признанному виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, все произошло в июле 2020 года в отделе полиции на Васильевском острове. Пьяный обвиняемый, выражая несогласие с его водворением в помещение для задержанных за мелкое хулиганство, напал на полицейского. Он ударил его ногой в живот и дважды ударил кулаками по голове.

Тем самым он причинил правоохранителю «повреждения, которые не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью».

Суд установил, что обвиняемый состоит на учете в Городской наркологической больнице.

В итоге мужчине дали два года условно с испытательным сроком два года.

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