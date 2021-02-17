Эрмитаж прокомментировал новость о подделках на выставке Фаберже

Эрмитаж прокомментировал новость о подделках на выставке Фаберже
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В музее намерены проверить подлинность предметов.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что эксперты музея проверят на подлинность новые вещи из экспозиции выставки Фаберже. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Коллекционер из Лондона Андрей Ружников считает, что в музее присутствуют подделки, вместо работ великого мастера. Он написал об этом в открытом письме Пиотровскому еще в 2020 году. Наконец генеральный директор Эрмитажа ответил на обвинения и заверил, что специалисты уже проводят проверку.

«Сейчас поручено лаборатории центра исследовать историю новых вещей Фаберже, которые у нас на выставке были представлены, на это есть разрешение владельца»,

— сообщил Пиотровский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Эрмитаж вернет деньги за отмененные экскурсии в 2020 году. Сообщается, что за возвратом денег могут обратиться те, кто не смог посетить музей из-за закрытия его в период с 17 марта по 14 июля 2020 года. Отметим, что данная опция доступна владельцам абонементов.

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