Минюст считает требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным

Минюст считает требование ЕСПЧ освободить Навального неправомерным
Блогер Алексей Навальный. Фото: www.instagram.com/navalny

Просьбу суда исполнять в связи с этим не собираются.

Глава Минюста РФ Константин Чуйченко заявил, что просьба Европейского суда по правам человека освободить оппозиционера Алексея Навального вряд ли исполнима, так как она неправомерна. Об этом пишет ТАСС.

Чуйченко напомнил, что Россия является суверенным государством, поэтому странно видеть попытки вмешательства в ее дела. Также глава Минюста отметил, что представители ЕСПЧ не указали «ни на один факт, ни на одну норму права, которые позволили бы суду вынести такое решение».

Чуйченко убежден, что у российского суда нет никаких оснований освобождать Навального.

«Осознавая все это, европейские судьи приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прокуратура требует признать Навального виновным по делу о клевете. По версии следствия, Навальный опубликовал в сети ролик, на котором ветеран, среди прочих, выступает за поправки в Конституцию РФ.

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