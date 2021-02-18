Проблемный ЖК «Панорамы Залива» готов на 95%

В Комитете по строительству города провели встречу с дольщиками проблемного жилого комплекса «Панорамы Залива» в Кировском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в совещании приняли участие дольщики ЖК, расположенного на улице Двинская, гендиректор застройщика ЗАО «Трест-102» Михаил Аверченков и представители «Управления строительными объектами».

В настоящее время готовность объекта составляет 95%. Рабочие завершили строительство надземной части и устройство инженерных сетей. Также завершается внутренняя отделка и устройство входных групп.

Для завершения строительства осталось закончить устройство внутренних инженерных сетей на третьей очереди строительства, получить справки о выполнении ТУ и погасить задолженности перед Ленэнерго, Водоканалом и ГУП ТЭК.

Низкие темпы застройки объяснили отсутствием постоянного финансирования. Директор компании «Трест-102» пообещал дольщикам, что разрешение на ввод будет получено до конца апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге назвали сроки сдачи «проблемных» ЖК.