От интеллигента до главы русской мафии: как на экране перевоплощался родившийся в Петербурге актер Андрей Мягков

Не стало советского и российского актера Андрея Мягкова. В памяти российского телезрителя он остался Женей Лукашиным, старшим статистиком Новосельцевым и Юлием Капитонычем Карандышевым. На экранах он превращался из героев-идеалистов в бандитов, а из обывателей – в махинаторов. Gazeta.SPb вспоминает роли, благодаря которым Мягков так полюбился публике.

О кончине актера, которому было 82 года, стало известно в четверг, 18 февраля. По предварительным данным, причиной смерти легенды могла стать острая сердечная недостаточность. Где и когда будет проходить прощание с ним, пока неизвестно.

Мягков дебютировал в комедии Элема Климова «Похождения зубного врача». Его героем стал доктор Чесноков, который оказался в провинциальном городе. Его интеллигентный персонаж обладает настоящим даром, но не готов за него бороться и бросает практику после первого столкновения с начальством.

После был Алеша Карамазов, Александр Герцен и молодой Ленин, представленные искателями правды, а затем – и Женя Лукашин в «Иронии судьбы».

В этом году картине исполнилось 45 лет, она давно успела приобрести статус знаковой. К слову, сам Мягков был против того, чтобы фильм демонстрировали каждый год, как это делают в новогодние праздники.

«Каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение», — высказывался актер.

В 1977-м году Андрей Мягков представил еще одного персонажа, который полюбится публике, — Анатолия Новосельцева, раздавленного заботами, неуверенного в себе. «Служебный роман» со знаменитой «мымрой» до сих пор продолжают пересматривать и цитировать.

Драматичной окажется жизнь и другого героя Мягкова, лаборанта Хвостова из «Гаража», который борется за членство в гаражном кооперативе.

Совсем другого человека с гипертрофированным чувством достоинства актер покажет в «Жестоком романсе», превратившись в Карандышева.

В последней комедии Гайдая «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Мягков перевоплотится в еврея дядя Мишу, главу русской мафии.

В современном кино Андрей Мягков почти не снимался. После 2000-го года на его счету – всего несколько ролей. Среди них — роль Евгения Лукашина в продолжении «Иронии Судьбы». Сам актер картину раскритиковал.

Мягков давал невысокую оценку всему российскому кинематографу, отмечая, что тот начал подражать американскому кино.

«У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию», -говорил он.

Отметим, что Андрей Мягков родился в Ленинграде. Его отец настоял на том, чтобы он закончил Ленинградский химико-технологический институт, известный сегодня как государственный технологический.