Более 13 тысяч россиян заразились Covid-19 за сутки

В России врачи продолжают фиксировать количество новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране болезнь подхватили еще 13 тыс. 447 человека.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число случаев в России составило 4 млн 125 тыс. 598 пациентов. Лечение от болезни продолжается у 382 тыс. 360 человек.

Отметим, что лидером по суточному приросту является Москва. В столице России за сутки выявлено 1 тыс. 950 человек. На втором месте Санкт-Петербург – 1 тыс. 94 заразившихся. Тройку замыкает Московская область – 577 случаев.

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 730, до 3 661 312. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

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