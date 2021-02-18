Врач рассказала о взаимосвязи коронавируса и группы крови

Врач рассказала о том, как взаимосвязаны группа крови и COVID-19. Фото: pixabay.com

Врач рассказала о том, как взаимосвязаны группа крови и COVID-19. Фото: pixabay.com

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала, как могут быть взаимосвязаны коронавирус нового типа и группа крови человека.

Она отметила, что ученые продолжают проводить исследования по выявлению особенностей коронавируса, но однозначных выводов по связи группы крови с течением заболевания пока делать не стоит, сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, чаще всего коронавирус обнаруживали у людей с II и IV группами крови. Последняя категория людей переносит заболевание тяжелее всего.

Кулинкович добавила, что меньше всего положительных анализов на коронавирус оказывалось у обладателей I группы крови. Согласно исследованию, среди заболевших коронавирусом меньше всего пациентов с I группой крови.

Врач также отметила, что умерших чаще всего встречались пациенты со II группой крови. С начала пандемии в России выявлен 4 112 151 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 446 летальных исходов, выздоровело 3 642 582 пациента.

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