Тренер «Фиорентины» сомневается, что Кокорин сыграет в матче со «Специей»

Специалист считает, что пока футболист не готов выкладывать на все 100%.

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли рассказал, собирается ли выпустить на поле Александра Кокорина во время матча со «Специей». Он отметил, что футболист попадет в заявку на встречу, но вряд ли сыграет. Об этом пишет Fantacalcio.

Пранделли объяснил, что выпустил игрока на замену в матче с «Интером», чтобы посмотреть, на что Кокорин способен. Пока что, считает специалист, футболист находится не в самой лучшей форме, поэтому ему нужно дать время.

«Завтра он снова начнет матч на скамейке запасных, но я вряд ли смогу выпустить его на поле. Нам нужно, чтобы он был готов на все 100%»,

— заявил Пранделли.

Напоминаем, что итальянские СМИ раскритиковали способности Кокорина. Журналисты писали, что футболист «выглядел деревянным, неготовым».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа причина досрочного ухода Кокорина с тренировки «Фиорентины».