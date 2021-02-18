На Невском тушили помещение в историческом здании

На Невском тушили помещение в историческом здании
На место прибыли спасатели. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место оперативно прибыли спасатели, которые занимаются ликвидацией возгорания.

В центре Санкт-Петербурге сегодня вечером, 18 февраля, произошел пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в историческом здании на Невском проспекте. Там загорелось помещение на третьем этаже. На место вызвали сотрудников МЧС, которые уже приступили к ликвидации возгорания. Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП на шоссе Революции спасатели помогали выбраться водителю из машины. Непонятно, все ли остались живы и есть ли люди, нуждающиеся в помощи врачей.

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