Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 20 февраля

Россияне поработают в субботу, зато будут отдыхать три дня подряд. Фото: unsplash

Россияне поработают в субботу, зато будут отдыхать три дня подряд. Фото: unsplash

Граждан ждут долгие выходные в связи с Днем защитника Отечества.

Россияне на этой неделе будут трудиться шесть дней, вместо пяти, но суббота станет сокращенным днем. Затем граждане ждут длинные выходные – с 21 по 23 февраля и короткая трехдневная рабочая неделя, сообщает ТАСС.

В Роструде отметили, что выходной с субботы перенесли на понедельник, чтобы россияне могли отдохнуть три дня подряд, без перерыва.

«В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час»,

— говорится в сообщении.

Напоминаем, что после Дня защитника Отечества россияне поработают три дня и затем снова будут отдыхать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские депутаты устроят себе длинные выходные. Депутаты решили отменить заседание, которое выпадает в этом месяце на 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.