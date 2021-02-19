Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру против «Специи»

Форвард Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Специи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщается на странице «фиалок» в Twitter.

Мачт пройдет 19 февраля во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Начало в 20:30 мск

В нынешнем розыгрыше Серии А нападающий провел одну игру, в которой отдал девять из девяти точных передач.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пранделли объяснил, что выпустил игрока на замену в матче с «Интером», чтобы посмотреть, на что Кокорин способен. Пока что, считает специалист, футболист находится не в самой лучшей форме, поэтому ему нужно дать время.