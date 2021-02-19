Инспекторы ККИ демонтировали незаконно возведенное заведение на Думской

В Центральном районе Петербурга снесли павильона общественного питания. Заведение занимало земельный участок незаконно, а также нарушало противоэпидемические требования.

В четверг, 18 февраля, сотрудники Комитета по контролю за имуществом города освободили участок площадью около 100 квадратных, расположенный на пересечении улиц Думской и Ломоносова. Проверка, проведенная еще в сентябре прошлого года, показала, что павильон возведен там незаконно.

Как сообщили в пресс-службе ККИ, по договору аренды указанная территория была передана в пользование ООО «Бизнес Груп», однако, в связи с нарушением закона об обороте спиртного договор с пользователем был расторгнут осенью 2019 года. В результате долг компании перед городом составляет более 800 тыс. рублей.

Кроме того, в точке общепита было выявлено отсутствие специального QR-кода, средств индивидуальной защиты у работников, а также заведение принимало посетителей в период запрета работы объектов общественного питания в ночное время. Виновному лицу назначен штраф в размере 250 тыс. руб.

Предпринимателя неоднократно уведомляли о необходимости освободить территорию, но никаких действий с его стороны не последовало. Он привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 70 тыс. рублей. Также планируется взыскать с собственника постройки средства, затраченные на ее снос.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы ККИ за неделю проверили около 400 петербургских магазинов и кафе на соблюдение ковид-правил.