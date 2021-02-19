На пограничном участке трассы «Скандинавия» завершен капремонт

Приграничный участок трассы «Скандинавия» в Ленобласти введен в эксплуатацию после капитального ремонта.

Речь идет об участке дороги с 40-го по 48-й км в черте Светогорска. В ходе работ были заменены водопропускные трубы, сделан водоотвод, переустроены электросети и сети связи, выполнена планировка откосов насыпи.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», рабочие также обустроили тротуары, установили светофоры с кнопкой вызова и дорожные ограждения. Появились новые автобусные павильоны, пандусы для маломобильных граждан, новое освещение и велодорожки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о завершении работ по ремонту участка трассы Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, которая дублирует федеральную трассу «Скандинавия».