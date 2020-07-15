В Ленобласти отремонтировали дублер трассы «Скандинавия»

В Выборгском районе Ленобласти завершились работы по ремонту участка трассы Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, которая дублирует федеральную трассу «Скандинавия».

Речь идет об участке трассы до стыковки региональной дороги со «Скандинавией» рядом с поселком Толоконниково. Работы проводились по заказу ГКУ «Ленавтодор», сообщили в пресс-службе учреждения.

На объекте обновили асфальтовое покрытие, вычистили полосу отвода от деревьев и кустарников, укрепили обочины, поставили новые остановки транспорта и дорожные знаки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ремонт трех дорог на северо-востоке Петербурга потратят 832 млн рублей. В этом году потратить на ремонт планируется 468 млн, остальные — в следующем, сообщается на сайте госзакупок.