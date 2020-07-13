На ремонт трех дорог Петербурга потратят 832 млн рублей

Дирекция транспортного строительства заключила контракт с АО «ВАД» на ремонт трех дорог на северо-востоке Петербурга. На работы выделят 832,6 млн рублей.

В этом году потратить на ремонт планируется 468 млн, остальные — в следующем, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок Северного проспекта от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, Октябрьскую набережную от линии Соединительной железной дороги до проспекта Большевиков, а также участок Малоохтинского проспекта от Финляндского путепровода до моста Александра Невского.

Работы будут выполнены в рамках адресной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Завершить их планируется в ноябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тоннеле дамбы из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта.