На ремонт трех дорог Петербурга потратят 832 млн рублей

На ремонт трех дорог Петербурга потратят 832 млн рублей
Дороги в Петербурге отремонтируют. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Дирекция транспортного строительства заключила контракт с АО «ВАД» на ремонт трех дорог на северо-востоке Петербурга. На работы выделят 832,6 млн рублей.

В этом году потратить на ремонт планируется 468 млн, остальные — в следующем, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет отремонтировать участок Северного проспекта от проспекта Энгельса до проспекта Культуры, Октябрьскую набережную от линии Соединительной железной дороги до проспекта Большевиков, а также участок Малоохтинского проспекта от Финляндского путепровода до моста Александра Невского.

Работы будут выполнены в рамках адресной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Завершить их планируется в ноябре 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в тоннеле дамбы из-за ремонтных работ ограничат движение транспорта.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крти новости спб октябрьская набережная ремонт дорог северный проспект


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свидетель рассказал, как нашли останки убитой аспирантки Ещенко
Около тысячи лифтов заменят в Петербурге до конца 2020 года
В открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь
На ремонт трех дорог Петербурга потратят 832 млн рублей
Жертвами коронавируса в Петербурге стали 10 мужчин и 13 женщин
Путин заявил о первом шансе России решить жилищный вопрос
Китайский лидер рассказал о совместном продвижении в реализации инициативы ...
Защита обжаловала арест губернатора Фургала