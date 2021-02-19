Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Александр Беглов почтил память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака
Александр Беглов возложил цветы на могилу первого и единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака. Фото: пре--службу администрации Петербурга

В день памяти единственного мэра Петербурга Анатолия Собчака в городе почтили его память. Губернатор Александр Беглов возложил цветы на его могилу.

Политик скончался 21 год назад, он похоронен в Александро-Невской лавре. Беглов вспомнил о главных достижениях Собчака — возвращение Петербургу исторического названия, появление в городе зарубежных инвесторов, крупных банков и многое другое.

Как сообщает пресс-служба администрации градоначальника, Беглов назвал Собчака «порядочным, честным и открытым человеком».

Анатолий Собчак скончался 19 февраля 2000 года на 63-м году жизни от сердечного приступа. Он был мэром Петербурга с 91-го по 96-й год. При Собчаке Ленинграду было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. До начала политической карьеры он преподавал на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ксения Собчак делались воспоминаниями об отце. Она выложила свою детскую совместную фотографию с родителем и сопроводила ее текстом-обращением.

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