В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке

В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке
Лубянская площадь в Москве. Фото: google.maps

В Москве 25 февраля запустят голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Москвичам предстоит выбрать, какой памятник устанавливать — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. Как передает РИА Новости, голосование начнется 24 февраля сразу на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты некоторых СМИ. Также в опросе будут участвовать муниципальные депутаты.

Российские писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. Обращение направили правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что решение будет приниматься с учетом мнения горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург уступил Москве в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.

лубянка москва памятник


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Облако пыли из Сахары может добраться до петербуржцев
В Петербурге выяснили, о каком супергеройском автомобиле мечтают мужчины
Принц Гарри и Меган Маркл окончательно отказались от королевских привилегий
Решение главной проблемы улицы Рубинштейна нашел омбудсмен из Москвы
В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке
«Снежные» пункты в Петербурге утилизировали 1 млн кубометров снега
Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по ...
Старт продаж – ЖК «Стрижи в Невском 2» от Setl Group