В Москве проголосуют за установку памятника на Лубянке

В Москве 25 февраля запустят голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади. Москвичам предстоит выбрать, какой памятник устанавливать — Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.

Об этом сообщил зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов. Как передает РИА Новости, голосование начнется 24 февраля сразу на нескольких площадках — это «Активный гражданин» и сайты некоторых СМИ. Также в опросе будут участвовать муниципальные депутаты.

Российские писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, и другие, ранее подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянку. Обращение направили правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что решение будет приниматься с учетом мнения горожан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург уступил Москве в рейтинге регионов с самым высоким качеством жизни.