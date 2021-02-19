«Газпром» вложит 41 млрд рублей на строительство аэропорта Левашово

Компания «Газпром» собирается инвестировать средства в строительство аэропорта Левашово в Петербурге. На строительство корпорация готова потратить 41 миллиард рублей.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома», средства на инвестиционный проект «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» планируется освоить в течение трех лет.

Так, в следующем году вложат 6,464 миллиарда рублей, в 2023 – 25,159 миллиарда рублей, а в 2024 году – 9,215 миллиарда рублей.

К 2023 году должна быть сделана основная часть работ, а полностью сдать объект должны к 2024 году.

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