Сахар и гречка подорожали на 30% в магазинах Петербурга

Цены на продукты в магазинах Петербурга могут подняться из-за их регулирования в начале этого года.

Как сообщает «Фонтанка», производство сахара упало более чем на 50%, а фабрики по заготовке курицы и яиц серьезно страдают из-за угрозы птичьего гриппа. По информации Минсельхоза, в ближайшее время цены на птицу могут подняться только в рамках инфляции. Однако за неделю с 9 по 15 февраля мясо курицы стало дороже на 4,2% по сравнению с концом прошлого года.

В Петербурге зафиксировали повышение цен и на сахар с гречей. Так, сахар на прилавках подорожал на 60% — в январе петербуржцы покупали его в среднем за 49 рублей за килограмм. Цены на гречу в середине лета выросли на треть — с 83 до 111 рублей за килограмм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России могут резко подорожать продукты из-за упаковки.