Начальница почты в Петербурге два года получала зарплату за коллегу

Начальница почты в Петербурге два года получала зарплату за коллегу
За этот период поступило более 523 тыс. рублей. Фото: pixabay

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное преследование начальницы почтового отделения. Ранее в отношении нее было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Как установил суд, женщина на протяжении двух лет получала зарплату за уволенную коллегу. Сотрудница объявила об уходе в октябре 2015 года. Начальница попросила ее не писать заявление об уходе и передать ей банковские карты с пин-кодами, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов. По такой схеме она получила денежные средства с 2017 года.

За этот период поступило более 523 тыс. рублей. Сумма была потрачена на нужды почтового отделения. Уголовное дело прекратили по ходатайству следствия. Начальница получила штраф в размере 10 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские раскрыли серию мошенничеств в отношении пенсионеров. Злоумышленник менял деньги пожилых горожан в отделениях связи на купюры «банка приколов».

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