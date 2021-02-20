Навальный отправится в колонию, но на других условиях

Московский Бабушкинский суд рассмотрел апелляцию по делу оппозиционера Алексея Навального. Он настаивал на том, чтобы суд пересмотрел свое решение заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Навальный просил пересмотреть решение по замене его условного срока на реальный. Суд решение признал законным, но изменил его. Был учтен срок нахождения Навального под домашним арестом с 30 декабря 2015-го года по 18 февраля 2015-го года. Таким образом, в колонии он проведет 2,5 года.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Алексею Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше». Он должен быть заменен на 3,5 года колонии общего режима.

На таком решении наставила ФСИН. Ведомство считало, что Навальный неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.

Ведомство просило заменить оппозиционеру условное наказание на 3,5 года лишения свободы. Суд с требованием согласился и учет тот срок, который Навальный провел под домашним арестом. Итоговым приговором стали 2 года и 8 месяцев колонии. По решению суда, он также должен будет выплатить штраф в полмиллиона рублей.

Сам Навальный виновным себя не признал, его защита обжаловала приговор.

Отметим, что приговор по делу ООО «Ив Роше Восток» суд вынес в 2014-м году. Тогда братьев Навальных, Алексея и Олега, обвинили в мошенничестве и легализации денег.

Следователи настаивали на то, что в 2008-м году Олег Навальный, который был начальником департамента внутренних почтовых отправлений «Почты России», убедил потерпевшие компании заключить договор на перевозки с ООО «Главное подписное агентство», созданным Алексеем Навальным.

Следствие полагало, что фигуранты дела похитили более 26,7 млн рублей у «Ив Роше» и 4,4 млн рублей – у ООО «Многопрофильная процессинговая компания». По данным следователей, эти деньги братья легализовали через подконтрольную им и их родственникам «Кобяковскую фабрику по лозоплетению».

Алексей Навальный получил по этому делу условный срок, а его брат 3,5 года реального срока.