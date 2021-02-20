Петербург превращается в сугроб: впереди – снежный пик, горожане ждут каши на дорогах

Петербург рискует превратиться в один сугроб за длинные праздничные выходные. Синоптики предупреждали, что репетиция снегопада начнется уже в субботу, 20 февраля. Снежный пик – еще впереди. Городские службы пока не спешат успокаивать петербуржцев обещаниями быстрой уборки. Ранее комитет по благоустройству уже признавал: очищать весь город одновременно после сильных снегопадов он не в силах.

Репетиция снегопада, которую ранее обещал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, уже началась. В субботу, 20 февраля, Петербург оказался в зоне теплого фронта. Его облачная гряда закрыло небо над Северной столицей плотными облаками. Сегодня самые низкие температуры ждут на востоке города – до -13 градусов.

Пока снегопад только разгоняется, но погоду в Петербурге в длинные выходные будет определять мощный североатлантический циклон, так что дальше – хуже.

В ближайшее время снегопад будет только усиливаться. Завтра, как ожидается, от небольшого он перейдет к умеренному, а снежный пик обвалится на город 23 февраля.

«Сильный, с порывистым ветром и метелями», — так Михаил Леус описал предстоящий снегопад. За четыре дня в Северной столице может выпасть больше месячной нормы – от 25 до 35 мм осадков. При этом месячная норма составляет 31 мм. Высота сугробом может вырасти до 45 см.

Последний раз такие сугробы были в феврале 2019-го года.

Снег прекратится только днем в среду, но февраль приготовил еще.

Петербуржцы, судя по всему, оказались в предвкушении дорог, покрытых грязной кашей. На странице комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте», продолжают появляться просьбы не рассыпать реагенты и своевременно очищать город.

Ведомство, между тем, сообщать горожанам о подготовке к снегопадам на выходных не спешит. Ранее комитет уже отмечал: убирать весь город одновременно после выпадения снега невозможно.

Напомним, что в начале уходящей недели ночной снегопад привел к тому, что утром 17 февраля на дорогах собрались 9-балльные пробки. Движение было затруднено на значительной части КАД.