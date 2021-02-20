Стало известно, кому нельзя ставить новую вакцину от коронавируса

Новую российскую вакцину от COVID-19 «Ковивак» можно ставить не всем россиянам. Препарат имеет несколько противопоказаний.

Так, прививку указанным препаратом нельзя делать беременным женщинам, а также женщинам в период грудного вскармливания.

Как сообщили на сайте государственного реестра лекарственных средств, в инструкции к препарату также указано, что лица, имеющие хронические инфекционные болезни, могут прививаться «Ковиваком» в период ремиссии.

Продолжительность побочных реакций при вакцинации «Ковиваком» не превышает трех дней.

В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первые 120 тыс. доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта.