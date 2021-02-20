Мишустин: Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — «Ковивак» Центра им. Чумакова. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Первые 120 тыс. доз вакцины «Ковивак» будут запущены в гражданский оборот в середине марта, сообщает ТАСС. По его словам, вакцина «Ковивак» в ходе клинических исследований показала безопасность и эффективность.

С начала пандемии вт России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 пациентов.

КовиВак — это третья отечественная вакцина. Ее разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что третья отечественная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Федерального научного центра имени Чумакова, может поступить в гражданский оборот уже в марте 2021 года.