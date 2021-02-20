В Финляндии намерены арестовывать за отказ от COVID-теста

В Финляндии отказавшимся от прохождения тестирования на коронавирус будет грозить штраф или тюремное заключение.

Власти Финляндии в рамках борьбы с пандемией коронавируса внесли в парламент поправки к закону об инфекционных заболеваниях.

Как сообщили «РИА Новости», Министерство социального благополучия и здравоохранения страны предложило дать медикам право на назначение обязательных медосмотров, например, если гражданин въезжает из другой страны.

Принять постановление в соответствии с поправками президента должны сегодня. Планируется, что вступит в силу документ не раньше 22 февраля.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому нельзя ставить новую вакцину от коронавируса «Ковивак».

В субботу, 20 февраля, в России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса. «Ковивак» разрабатывает Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.