В Ленобласти за неделю свернули еще 400 коек для ковид-пациентов

В Ленобласти закрыто еще 400 временных «коронавирусных» коек. Шесть медучреждений вернулись к плановому приему больных.

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Так, на текущей неделе к приему обычных пациентов вернулись койки в Рощинской, Гатчинской, Кировской, Тихвинской, Волховской и Гатчинской больницах.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, к закрытию в марте готовятся еще 415 коек. Соответствующее решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

По данным комитета по здравоохранению региона, к настоящему моменту в регионе развернуто 1 394 коек для ковид-пациентов, из них свободно – 500. В палатах реанимации остаются незанятыми 158 коек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 184 человека. За все время пандемии в регионе зарегистрировали 34 718 случаев COVID-19.