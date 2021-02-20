Петербургские хирурги успешно удалили редкую опухоль

Петербургские хирурги провели уникальную операцию – удалили редкую опухоль. В настоящее время пациент готовится к выписке.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. На операционном столе оказался 35-летний мужчина. Его экстренно доставили НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), которая проявляла себя отдышкой и нарушением сердечной деятельности. После мужчина обратился в Петербургский онкоцентр, где врачи выявили у него семиному яичка с метастазами в лимфатические узлы забрюшинного пространства.

Как сообщили в Комитете по здравоохранению города, огромный конгломерат, развившийся в лимфатических узлах, располагался в забрюшинном пространстве, вростая в надкостницу позвоночного столба. В ходе 8-часовой операции хирургам удалось удалить новообразование.

«То, что осталось от опухоли по плотности напоминало хоккейную шайбу», — рассказал заведующий абдоминальным отделением Александр Навматуля.

Сейчас пациент готовится к выписке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские хирурги пришили руку пациента к его животу.