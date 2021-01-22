Московские хирурги пришили руку пациента к его животу

В столичной больнице имени Виноградова врачи пришили пациенту руку к животу, чтобы спасти ее от ампутации, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Мужчина травмировал руку на стройке. Он обратился за медицинской помощью только через несколько дней после случая. К этому моменту на руке появился сильный отек, а сам пациент был в нестабильном состоянии с признаками интоксикации. Хирурги прооперировали конечность, избавив руку от некрозов. Затем мужчина в течение недели восстанавливался, передает агентство «Москва».
При этом шансов на спасение руки оставалось мало — мышцы руки были практически оголены. Чтобы не прибегать к ампутации, медики решили спасти руку с помощью метода итальянской пластики — они пришили руку к животу.
«Суть процедуры в том, что выделяется лоскут кожи, подкожной клетчатки, мышц живота, и к ним пришивается рука», — объяснили в департаменте.
Мужчину выписали через три недели. После этого ему сделали еще одну операцию по «освобождению руки».
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