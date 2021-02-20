В Ленинградском зоопарке рассказали, как назвали детеныша черных макак

В Ленинградском зоопарке выбрали имя детенышу черных макак. В этом сотрудникам помогли жители Северной столицы.

На странице зоологического парка в Instagram рассказали, что лидерами стали сразу несколько вариантов из тех, что предлагали посетители, а их было свыше 300: Айк, Реджи, Витторио, Ренард, Эжен. Но ни одно из них выбрано не было.

После долгих обсуждений малыша решили назвать греческим именем Нот, которое означает «южный порывистый ветер».

Работники отметили, что такое имя подходит детенышу, ведь его сестра Ная тоже названа греческим именем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о рождении детеныша у черных макак Черри и Жоржа в Ленинградском зоопарке. Коха оказался очень любопытным, бойким и активным.