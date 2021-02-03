Детеныш родился у черных макак в Ленинградском зоопарке

В Ленинградском зоопарке произошло радостное событие – у черных макак Черри и Жоржа родился малыш.

Детеныша, которому всего месяц, показали в зоопарке, а также объявили конкурс на лучшее имя для него. На своих страницах в соцсетях Ленинградский зоопарк объявил конкурс. Подписчикам предлагается выбрать имя малышу.

Детеныш появился под Новый год — 27 декабря.

Сотрудники зверинца рассказали, что обычно детеныши обезьян долго не отходят от мамы, но этот кроха оказался очень любопытным, бойким и активным.

«Уже в своём месячном возрасте он бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что маленький капуцин до недавнего времени был настолько неразлучен с мамой, что сотрудники зоопарка не могли определить пол малыша и, соответственно, выбрать имя. Несколько дней назад детеныш начал самостоятельно гулять по вольеру и работникам удалось узнать, что это мальчик.