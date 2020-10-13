Ленинградский зоопарк объявил конкурс на имя для детеныша бурого капуцина

В зоопарке отмечают, что хотели бы, чтобы имя детеныша сочеталось с именами других членов семьи - Рикардо, Веты, Бланки и Франчески. Фото: Instagram @spbzoopark

В зоопарке отмечают, что хотели бы, чтобы имя детеныша сочеталось с именами других членов семьи - Рикардо, Веты, Бланки и Франчески. Фото: Instagram @spbzoopark

Ленинградский зоопарк в своем Instagram объявил конкурс на имя для малыша бурого капуцина, который родился у пары обитателей зоопарка, Рикардо и Веты, 29 июля.

Маленький капуцин до недавнего времени был настолько неразлучен с мамой, что сотрудники зоопарка не могли определить пол малыша и, соответственно, выбрать имя. Несколько дней назад детеныш начал самостоятельно гулять по вольеру и работникам удалось узнать, что это мальчик.

Рядом с вольером, где живет семья капуцинов, поставили ящик, куда каждый посетитель может опустить записку со своим вариантом имени малыша и контактными данными. Прием заявок завершится 21 октября, а 23 октября определят победителя, который получит два билета в зоопарк и сувениры на память.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ленинградский зоопарк напомнил петербуржцам о важности защиты животных.