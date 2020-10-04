Ленинградский зоопарк напомнил петербуржцам о важности защиты животных

Ленинградский зоопарк напомнил петербуржцам о важности защиты животных
Животные нуждаются в заботливом отношении. Фото: vk.com/spbzoopark

Ленинградский зоопарк поздравил жителей Северной столицы с Всемирным днем защиты животных, который ежегодно отмечается 4 октября.

Праздничный пост с фотографиями обитателей Ленинградского зоопарка был опубликован в официальной группе зверинца в социальной сети «Вконтакте».

Представители зоопарка отметили, что животные могут быть как забавными, так и грозными, но их объединяет одно — все они нуждаются в защите.

«Мир живой природы нуждается в нашей заботе и внимании, давайте будем оберегать его представителей», — написали в посте сотрудники зоопарка.

Напомним, впервые отмечать этот праздник было решено в Италии еще в 1931 году. В различных странах каждое 4 октября проводятся мероприятия, призванные привлечь человеческое внимание к проблемам животного мира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградский зоопарк показал детеныша белоруких гиббонов.

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день защиты животных ленинградский зоопарк


 

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