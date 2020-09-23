Ленинградский зоопарк показал детеныша белоруких гиббонов

Ленинградский зоопарк показал детеныша белоруких гиббонов
Маленький гиббон в Ленинградском зоопарке. Фото: vk.com/spbzoopark

Месяц назад Ленинградский зоопарк отмечал день рождения и в тот же день в семье белорукого гиббона на свет появился очаровательный детеныш.

Об этом Ленинградский зоопарк рассказал в своей группе «ВКонтакте». Самка белорукого гиббона преподнесла на 155-летие учреждения главный подарок — замечательного малыша. Он уже подрос и начал изучать окружающий мир. Самостоятельно он передвигаться еще не умеет, поэтому он все время находится рядом с мамой.

Его отец Персей сейчас занят воспитанием другого детеныша — дочери Элины, которая родилась два с половиной года назад.

Сотрудники зоопарка пока не смогли определить пол недавно родившегося малыша, это произойдет, когда маленький гиббон немного подрастет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке во время пожара спасли капибару.

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