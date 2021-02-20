Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений

В Северной столице суд повторно рассмотрел дело о нарушении санитарных норм. Клубу «Космонавт» был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело было рассмотрено после отмены постановления городским судом. В итоге, концертное заведение признали виновным за проведение мероприятий с нарушениями во время коронавирусных ограничений.

По версии следствия, в клубе не была обеспечена социальная дистанция, не проводилось обеззараживание воздуха, а также не проводился осмотр персонала во время концертов. Кроме этого, не проводилась дезинфекция помещений и не были оборудованы места для личной гигиены.

«Суд признал ООО «Космос» виновным и прекратил дело за малозначительностью, применив ст.2.9 КоАП РФ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, клуб «Космонавт» выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей за коронавирусные ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили деятельность.