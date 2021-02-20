Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений 

Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений 
Заведение признали виновным. Фото: Клуб "Космонавт"

В Северной столице суд повторно рассмотрел дело о нарушении санитарных норм. Клубу «Космонавт» был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

Об этом стало известно сегодня, 20 февраля. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, дело было рассмотрено после отмены постановления городским судом. В итоге, концертное заведение признали виновным за проведение мероприятий с нарушениями во время коронавирусных ограничений.

По версии следствия, в клубе не была обеспечена социальная дистанция, не проводилось обеззараживание воздуха, а также не проводился осмотр персонала во время концертов. Кроме этого, не проводилась дезинфекция помещений и не были оборудованы места для личной гигиены.

«Суд признал ООО «Космос» виновным и прекратил дело за малозначительностью, применив ст.2.9 КоАП РФ», – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, клуб «Космонавт» выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей за коронавирусные ограничения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге клубам «Космонавт» и «А2» временно запретили деятельность.

"Космонавт" клуб коронавирусные ограничения новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Петербурга появятся ограждения в местах частых аварий
«Новое Мурино»: под Петербургом построят город на 10 тысяч жителей
Жители Петербурга пожаловались на задержки выплат по больничным
Персонал бара на Некрасова получил ожоги после прорыва трубы с горячей водой
Петербуржец создал свою версию Clubhouse для Android
На Энгельса водитель наехал на пешехода во время перехода на «зеленый»
Клуб «Космонавт» заплатит 200 тысяч рублей за нарушение COVID ограничений
СК проверит высказывания Навального в суде на оскорбления