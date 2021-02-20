Петербуржец создал свою версию Clubhouse для Android

На создание приложения петербуржец потратил всего один день. Фото: скриншот из Twitter

На создание приложения петербуржец потратил всего один день. Фото: скриншот из Twitter

Разработчик из Северной столицы так и не дождался выпуска социальной сети Clubhouse для Android. Вместо этого он решил создать свою версию, которая оснащена всеми базовыми функциями приложения.

В своем официальном Twitter-аккаунте айти-специалист из Петербурга Григорий Клюшников заявил о создании популярной сети, которая на данный момент доступна только пользователям Apple. Бывший сотрудник «ВКонтакте» и Telegram потратил на разработку всего один день.

Свою версию он опубликовал на GitHub для полноценного скачивания. Пользователям придется выполнить ряд действий, чтобы заветное приложение появилось на экране смартфона, однако все они легальны и доступны для обладателей Android.

По словам создателя, ему удалось не полностью воссоздать социальную сеть. В свою версию Clubhouse Григорий Клюшников смог перенести только основные функции приложения, – присоединение к комнатам, общение, «поднятие руки» и просмотр профилей с подписками на аккаунты.

Однако данная разработка не является официальным релизом, поэтому специалист не дает никаких гарантий, – социальная сеть имеет право забанить и заблокировать «новую версию» Clubhouse.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Авито» запретил продавать приглашения в Clubhouse.