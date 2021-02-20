Жители Петербурга пожаловались на задержки выплат по больничным

Жители Петербурга пожаловались на задержки выплат по больничным
Не все петербуржцы получили выплаты по больничным. Фото: pixabay

В Северной столице многие сотрудники остались без своевременных выплат по больничным листам. Фонд социального страхования (ФСС) причиной назвал ошибки работодателей в документах.

Как сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург» со ссылкой на заместителя управляющего ФСС Софью Талантову, некоторые сотрудники остались без выплат из-за своих работодателей, так как последние не передали документов о больничных своих сотрудников.

«Если выплата не приходит вовремя, прежде всего следует обратиться к своему работодателю и узнать, были ли ваши документы направлены в ФСС, есть ли от ФСС извещение о выявленных ошибках в реестре и устранены ли они», – пояснила специалист.

Также Софья Талантова добавила, что сотрудники могут отслеживать выплаты в мобильном приложении «Социальный навигатор» и в личном кабинете на сайте фонда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что первичную дозу от коронавируса получили более 205 тысяч петербуржцев.

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