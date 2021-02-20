Первичную дозу от коронавируса получили более 205 тысяч петербуржцев

Первичную дозу от коронавируса получили более 205 тысяч петербуржцев
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Петербурге первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 205 тыс. горожан. Полностью завершили двухуровневый цикл вакцинации 59 тыс. жителей.

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Также от новой болезни иммунизировались почти 1,3 тыс. получателей соцуслуг – подопечных домов престарелых и психоневрологических диспансеров.

Как сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева, в город поступило уже 330 тыс. доз российской вакцины Спутник V. В поликлиниках остается 111 тыс. доз.

Напомним, сегодня в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. Планируется увеличить их количество до 146.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов оценил работу пунктов вакцинации от COVID.

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