Беглов оценил работу пунктов вакцинации от COVID

Беглов оценил работу пунктов вакцинации от COVID
Губернатор Александр Беглов посетил пункт вакцинации. Фото: Администрация Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов оценил, как работают пункты вакцинации во Фрунзенском районе города.

Об этом стало известно в субботу, 20 февраля. Сегодня градоначальник посетил три пункта вакцинации в Городской поликлинике №19. По его словам, прививки против коронавируса были максимально доступны горожанам, а пункты вакцинации находятсяся в шаговой доступности.

Как сообщила пресс-служба Смольного, Беглов напомнил, что записаться на прививку можно по телефону и через Интернет.

Напомним, сегодня в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. Планируется увеличить их количество до 146.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пяти ТРЦ Петербурга с 24 февраля начнут прививать от COVID.

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