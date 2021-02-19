В пяти ТРЦ Петербурга с 24 февраля начнут прививать от COVID

В пяти торгово-развлекательных центрах Петербурга откроются пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

Новые пункты заработают с 24 февраля. В каких именно ТРК они появятся, пока не уточняется.

Как сообщили в администрации губернатора города Александра Беглова, местные власти не исключили возможность открытия еще десяти прививочных пунктов в торговых моллах.

Напомним, сегодня в Петербурге действуют 126 прививочных пунктов. 107 из них базируются в городских поликлиниках, два – в федеральных медучреждениях, 17 – в частных организациях. Также организована работа пяти выездных прививочных бригад в социальных стационарах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург в три раза отстает от Москвы по масштабам вакцинации от COVID.